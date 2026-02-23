EU-Liste für sichere Herkunftsländer abgesegnet

Ebenfalls abgesegnet wurde das neue Konzept der sicheren Drittstaaten. Künftig ist keine Verbindung mehr zwischen der antragstellenden Person und dem Land nötig. Das bedeutet, dass ein Mitgliedstaat einen Asylantrag als unzulässig betrachten kann, wenn die Person in einem für sie sicheren Drittstaat wirksamen Schutz erhalten könnte. Damit sind zum Beispiel Länder auf der Durchreise in die EU gemeint. Bisher ist der Nachweis einer Verbindung zwischen der asylsuchenden Person und dem Drittstaat nötig. Beide Änderungen werden am 12. Juni in Kraft treten.