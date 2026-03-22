Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

67 Iraner suchten an

Nahost-Krieg wirkt sich nicht auf Asylanträge aus

Österreich
22.03.2026 07:51
Der Krieg im Nahen Osten beziehungsweise in der Golfregion hat bisher nicht zu einem Anstieg der ...
Der Krieg im Nahen Osten beziehungsweise in der Golfregion hat bisher nicht zu einem Anstieg der Asylanträge in Österreich geführt (Symbolbild).(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Krieg im Nahen Osten beziehungsweise in der Golfregion hat sich bisher nicht auf Österreichs Asylanträge ausgewirkt. Im Jänner und Februar 2026 stellten insgesamt 67 Iranerinnen und Iraner Anträge. Zwei Asylsuchende in diesem Jahr kommen aus dem Libanon.

0 Kommentare

Die meisten Asylanträge in diesem Jahr kamen bisher wieder von Menschen aus Syrien (468), davon waren gleich 387 nicht originär. Gleichzeitig hat sich laut dem Innenministerium die Zahl der Heimkehrerinnen und Heimkehrer erhöht. Seit dem Sturz des Assad-Regimes seien mehr als 1000 Menschen freiwillig zurückgekehrt. Zum Vergleich: 2023 und 2024 verließen lediglich 200 Syrerinnen und Syrer Österreich in Richtung Herkunftsland.

Die Chance für sie, hierzulande Asyl zu erhalten, hat sich inzwischen auch deutlich reduziert. Die Anerkennungsquote lag heuer bei 25 Prozent. Menschen aus Afghanistan erhielten wiederum zu 68 Prozent Asyl, Iranerinnen und Iraner zu 56. Auch Menschen aus Somalia und dem Irak hatten höhere Erfolgschancen. Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher 916 Anträge positiv entschieden, 928 Mal wurde subsidiärer Schutz zuerkannt. Das bedeutet, dass der Asylantrag mangels Verfolgung abgewiesen wurde, aber das Leben oder die Gesundheit der Person im Herkunftsland bedroht werden. Das ist zum Beispiel bei Flüchtlingen aus der Ukraine der Fall.

Lesen Sie auch:
Erstmals Zahlen
Asylbescheide lösen kleine „Völkerwanderung“ aus
24.11.2025
Trotz Regimesturzes
Syrer stellen weiterhin die meisten Asylanträge
19.10.2025

Rückgang von 41 Prozent
Im Februar wurden laut dem Innenministerium 850 Ansuchen eingebracht, das entspricht einem Minus von 41 Prozent im Vergleich zum Februar 2025. Viele Asylsuchende sind nicht neu eingereist, einige Anträge betreffen nachgeborene Kinder von Migrantinnen und Migranten, die sich bereits in Österreich aufgehalten haben. Die Gesamtzahl im Februar entspreche dem niedrigsten Wert seit mehr als zehn Jahren, teilte das Innenministerium aus Wien mit.

In der Grundversorgung würden derzeit 8600 Menschen betreut werden. Anfang 2025 waren es noch mehr als 52.800 Personen. Die Grundversorgung richtet sich an Menschen, die um Asyl ansuchen, und soll die notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens decken, zum Beispiel eine Unterkunft. Anspruchsberechtigt ist, wer den Lebensunterhalt für sich und seine Angehörigen im Haushalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten kann, und wer diesen auch nicht von anderen Personen oder Einrichtungen erhält.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
22.03.2026 07:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
106.460 mal gelesen
Symbolbild.
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
91.450 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
89.328 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3235 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1846 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1022 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Mehr Österreich
67 Iraner suchten an
Nahost-Krieg wirkt sich nicht auf Asylanträge aus
„Krone“-Kolumne
Eine Entschuldigung, die nicht wirklich eine ist
Polizei ermittelt
Giftköder! Weshalb musste Hündin „Milli“ sterben?
Krone Plus Logo
„Keine Todesangst“
Für das Rote Kreuz mitten im Chaos des Libanons
„War so angefressen“
Diebe bestahlen zweimal denselben Polizisten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf