Nahost-Krieg wirkt sich nicht auf Asylanträge aus

Die Chance für sie, hierzulande Asyl zu erhalten, hat sich inzwischen auch deutlich reduziert. Die Anerkennungsquote lag heuer bei 25 Prozent. Menschen aus Afghanistan erhielten wiederum zu 68 Prozent Asyl, Iranerinnen und Iraner zu 56. Auch Menschen aus Somalia und dem Irak hatten höhere Erfolgschancen. Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher 916 Anträge positiv entschieden, 928 Mal wurde subsidiärer Schutz zuerkannt. Das bedeutet, dass der Asylantrag mangels Verfolgung abgewiesen wurde, aber das Leben oder die Gesundheit der Person im Herkunftsland bedroht werden. Das ist zum Beispiel bei Flüchtlingen aus der Ukraine der Fall.