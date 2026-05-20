Derzeit Lebensgefahr in der Glasenbachklamm

Während früherer Sperrungen der Glasenbachklamm südlich von Salzburg sahen viele Wanderer das Betreten als Kavaliersdelikt. Momentan ist die Lage aber tatsächlich ernst. Was dahintersteckt und wie es mit dem Streit mit den Grundstückseigentümern weitergeht.
Das Naherholungsgebiet in der Glasenbachklamm wird diese Woche von Steinputzern auf den neuesten Stand gebracht. Die Gemeinde Elsbethen hat das Gebiet deshalb abgeriegelt. Diesmal ist es ernst: „Es besteht Lebensgefahr“, sagt Bürgermeister Matthias Herbst der „Krone“. Denn bei einer kürzlichen Begehung wurde festgestellt, dass dringender Handlungsbedarf vorliegt. Zwar werde nur tagsüber gearbeitet; weil Erprobungen stattfinden, bestehe die Gefahr aber auch nachts.
Eine Nutzung ist laut Herbst erst wieder möglich, wenn die Gemeinde die Klamm freigegeben hat – auf eigene Gefahr. Nach dem Sommer werden dann die Brücken saniert, auch hier wird es wieder zu einer Vollsperrung kommen. Voraussichtlich in zwei Jahren sollen wieder alle Brücken in Ordnung sein.
Seit Jahren wird um die Klamm gestritten. Denn die Gemeinde möchte das Gehrecht von den Grundstückseigentümern. Im Gegenzug würde sie sich um Betreuung und Erhaltung des Weges kümmern.
Ein Großteil der Grundbesitzer hat nun zugestimmt, wie Herbst bestätigt. Von den ursprünglich drei Grundeigentümern, die bislang nicht einverstanden waren, stehe nun mit einem eine Einigung in Aussicht. Mit einem weiteren Grundeigentümer liefen derzeit „konstruktive Verhandlungen“. Sofern man sich hier einige, verbliebe nur noch ein Grundstückseigentümer, mit dem die Gemeinde rechtliche Schritte verfolge.
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