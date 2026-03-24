Kaisers Abschied, ländliche Wege und ein Teamhaus

Ländliche Wege als Lebensadern

„Das heute die letzte gemeinsame Regierungssitzung war, macht mich schon ein bisschen wehmütig“, leitet auch VP-Landesvize Martin Gruber seine Ausführungen ein. Bei seinen heutigen Themen lag der Fokus ganz klar auf der Infrastruktur. „Wir werden auch heuer über zehn Millionen Euro in das ländliche Wegenetz stecken. Das sind alleine in Kärnten 8600 Kilometer“, erklärt Gruber. „Da geht es nicht bloß um Hofzufahrten. Diese Wege sind Lebensadern, sind Wege zur Arbeit oder Schule, werden von Rettung und Feuerwehr genutzt.“