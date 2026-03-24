1,3 Millionen Euro: Lehrwerkstätte droht das Aus

Große Sorge um den Lehrbetrieb Jugend am Werk in Rotenturm/Siget in der Wart: Befürchtet wird, dass aufgrund von Einsparungen auf Bundesebene künftig keine neuen Lehrlinge mehr über das Arbeitsmarktservice (AMS) dieser Ausbildungseinrichtung zugewiesen werden. „Während überall vom Fachkräftemangel die Rede ist, droht ausgerechnet der funktionierenden Metallausbildung im Südburgenland das Ende“, greifen die Freiheitlichen das heikle Thema auf. „Diese Lehrwerkstätte ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der regionalen Ausbildungsstruktur. Eine Schließung wäre ein enormer Schaden für die gesamte Region“, betont FPÖ-Abgeordneter Markus Wiesler.