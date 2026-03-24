Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jugend am Werk

1,3 Millionen Euro: Lehrwerkstätte droht das Aus

Burgenland
24.03.2026 11:00
Die unsichere Zukunft von Jugend am Werk bereitet Kopfzerbrechen. Der Slogan: „Fachkräfte ...
Die unsichere Zukunft von Jugend am Werk bereitet Kopfzerbrechen. Der Slogan: „Fachkräfte ausbilden, statt Lehrwerkstätte zusperren!“(Bild: FPÖ-Klub)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Hitzige Debatten gibt es derzeit über Einsparungen des Bundes, die schwere Folgen für den Arbeitsmarkt im Südburgenland haben könnten. 

0 Kommentare

Große Sorge um den Lehrbetrieb Jugend am Werk in Rotenturm/Siget in der Wart: Befürchtet wird, dass aufgrund von Einsparungen auf Bundesebene künftig keine neuen Lehrlinge mehr über das Arbeitsmarktservice (AMS) dieser Ausbildungseinrichtung zugewiesen werden. „Während überall vom Fachkräftemangel die Rede ist, droht ausgerechnet der funktionierenden Metallausbildung im Südburgenland das Ende“, greifen die Freiheitlichen das heikle Thema auf. „Diese Lehrwerkstätte ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der regionalen Ausbildungsstruktur. Eine Schließung wäre ein enormer Schaden für die gesamte Region“, betont FPÖ-Abgeordneter Markus Wiesler.

„An einem Strang ziehen“
Er kündigte eine politische Initiative an, ein entsprechender Antrag soll im Landtag eingebracht werden. Die Landesregierung wird damit aufgefordert, an den Bund und das AMS heranzutreten, damit die notwendigen finanziellen Mittel (1,3 Millionen Euro) weiterhin bereitgestellt werden und der Lehrbetrieb erhalten bleibt. Wiesler: „Alle Fraktionen im Landtag sind eingeladen, mit uns an einem Strang zu ziehen.“

Gespräche über mögliche Lösung
„Das Projekt läuft bis zum Jahresende. Noch ist es zu früh, etwas Konkretes sagen zu können. Die Gespräche, die auf eine Lösung unter anderem mit der Geschäftsführung vor Ort abzielen, beginnen erst“, heißt es aus dem Büro von Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann. Feststeht, punkto Fortführung der wichtigen Einrichtung für den Arbeitsmarkt herrscht grundsätzlich Einverständnis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
24.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 17°
Symbol wolkig
Güssing
3° / 16°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
5° / 16°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
8° / 17°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
6° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
127.615 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
105.341 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
96.654 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
2975 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
946 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Außenpolitik
Slowenien schränkt Abgabe wegen Tanktouristen ein
842 mal kommentiert
Sloweniens Regierung geht gegen die vielen Tanktouristinnen und Tanktouristen vor – und zwar mit ...
Mehr Burgenland
Kein Aprilscherz
Bauern reicht es: Großer Demozug rollt auf Wien zu
Deutsch Schützen
Insolvenz: Jetzt beginnt der Poker um „Ratschen“
Was beachtet gehört
Die Teilpension wird nur mit Planung zum Gewinn
Plan für Spitäler
So will Doskozil Debatte um Gastpatienten beenden
50.000 Euro abgeknöpft
Pflegebedürftiger von Bande schamlos ausgebeutet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf