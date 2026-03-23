Erster ORF-Festakt nach dem großen Weißmann-Beben

Bei der Programmpräsentation von ORF III waren, neben den kulturellen Highlights, alle Augen auf die neue Chefin Ingrid Thurnher gerichtet.
Viel Gewusel, viel Getuschel und dennoch unaufgeregt ging der erste große Festakt des ORF – nach dem Abgang von Generaldirektor Roland Weißmann – über die Bühne.
„The Show Must Go On“ lautet am Küniglberg wohl aktuell die Devise, und das gilt natürlich auch für ORF III, dessen Programm am Montagabend im Wiener Ronacher präsentiert wurde.
Alle blickten auf die neue Chefin
Neben der Sender-Doppelspitze Peter Schöber und Kathrin Zierhut-Kunz waren natürlich alle Augen auf den ersten Auftritt der interimistischen Generaldirektorin Ingrid Thurnher gerichtet. Diese strahlte nach den turbulenten Wochen jene Besonnenheit aus, die der ORF aktuell dringend braucht.
In der Ruhe liegt also die Kraft, wie auch die Gäste – darunter Tenor Jonas Kaufmann, Musicalstar Nienke Latten, Chartstürmer Josh., sowie das Intendanten-Trio Maria Großbauer, Alfons Haider und Kristina Sprenger – zu spüren bekamen.
Peter Alexander, Song Contest und die Festspiele sind im Fokus
Politische Spezialsendungen, Hintergrundberichte, große Porträts österreichischer Persönlichkeiten und sehr viel Kultur – so kann man die Höhepunkte der diesjährigen Programmpräsentation für ORF III zusammenfassen.
Ein Fokus liegt natürlich auch auf dem Song Contest in Wien, im Zuge dessen der Sender das „Best Of Eurovision“ mit zahlreichen Musicalstars vor dem Wiener Rathaus live überträgt.
Eine Vollbedienung gibt es auch wieder von den Salzburger Festspielen oder dem Wiener Donauinselfest – und nicht zuletzt wird auch der anstehende 100. Geburtstag der Entertainer-Legende Peter Alexander würdig zelebriert.
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