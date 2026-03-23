Erster ORF-Festakt nach dem großen Weißmann-Beben

Alle blickten auf die neue Chefin

Neben der Sender-Doppelspitze Peter Schöber und Kathrin Zierhut-Kunz waren natürlich alle Augen auf den ersten Auftritt der interimistischen Generaldirektorin Ingrid Thurnher gerichtet. Diese strahlte nach den turbulenten Wochen jene Besonnenheit aus, die der ORF aktuell dringend braucht.