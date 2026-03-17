Causa Weißmann: Nun spricht das Belästigungsopfer

Da die Aufarbeitung der Causa wohl Wochen in Anspruch nehmen werde, wolle sie nun ausdrücklich festhalten, dass sie nie eine Affäre mit dem Ex-Rundfunkgeneral gehabt habe und es auch „zu keinem Zeitpunkt zu einem intimen physischen Kontakt zwischen uns kam“, heißt es in der entsprechenden Medienmitteilung. Im Gegenteil: „Die Tatsache, dass ich nie sexuellen Kontakt mit ihm wollte und nie eine intime Beziehung zu ihm hatte, wurde mir letztendlich zum Verhängnis.“