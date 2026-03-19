Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt wird‘s schmutzig

Erpressung! ORF-Chef zeigt Belästigungszeugin an

Österreich
19.03.2026 14:51
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

In der ORF-Affäre um pikante Chats und Fotos wird es jetzt so richtig schmutzig: Der gestürzte Generaldirektor Roland Weißmann erstattet gegen das mutmaßliche Belästigungsopfer und dessen Anwalt Strafanzeige wegen Erpressung bzw. Missbrauch von Tonaufnahmen. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte eine am Donnerstag eingegangene Sachverhaltsdarstellung.

0 Kommentare

Die Schlammschlacht um den gestürzten Chef des öffentlich-rechtlichen Senders und eine blonde ORF-Angestellte beschäftigt seit knapp zwei Wochen das Land. In aller Öffentlichkeit wird fleißig Schmutzwäsche gewaschen. Während der beurlaubte Generaldirektor von einer „gegenseitigen Beziehung unter Erwachsenen“ – auch mit physischem Kontakt – spricht, fühlt sich die geschiedene Mutter durch anzügliche Handy-Nachrichten samt intimen Bildern sexuell belästigt. Zudem dementiert sie energisch jede körperliche Berührung.

Wie berichtet, legte die Mitarbeiterin wenige Monate vor der Wahl des nächsten Generaldirektors, bei der Weißmann nach grünem Licht von der ÖVP-Spitze offenbar wieder antreten wollte, dem Stiftungsrat Chats und Fotos vor. Brisant in diesem Zusammenhang: Diese liegen aber großteils vier Jahre oder noch länger zurück. Hinzu kommt ein mögliches Naheverhältnis mit ORF-Sicherheitsbeauftragten Pius Strobl (man teilt sich denselben Anwalt), der gerade um die komplette Auszahlung seiner 2,4 Millionen Euro schweren Luxuspension mit dem Rundfunk kämpft.

Aus Angst kurz vor Wahl ausgepackt
Warum also dieser hinterfragenswürdige Zeitpunkt? Sie hätte Angst vor weiteren fünf Jahren mit dem Top-Manager als ihrem Chef an der Spitze des Medienkonzerns gehabt. Roland Weißmann zog daraufhin jedenfalls die Reißleine und trat am Weltfrauentag zurück.

Zitat Icon

Ich kann eine heute eingegangene Sachverhaltsdarstellung gegen zwei Personen bestätigen. Wir müssen aber erstmal einen allfälligen Anfangsverdacht prüfen.

Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft

Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zeigte in der pikanten Affäre jetzt offenbar die mutmaßliche ...
ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zeigte in der pikanten Affäre jetzt offenbar die mutmaßliche Belästigungszeugin und ihren Rechtsanwalt an.(Bild: Krone KREATIV/APA/EVA MANHART, stock.adobe.com, Ernst Weingartner/Weingartner-Foto/picturedesk.com)

Hat auch Weißmann pikante Bilder auf seinem Handy?
Jetzt der Hammer! Der ORF-General, der laut hochkochender Gerüchteküche in der Konzernzentrale am Küniglberg angeblich selbst auch zig pikante Bilder der ORF-Kronzeugin am Handy gespeichert hat, fühlt sich offenbar zum Abgang gedrängt bzw. genötigt. Über seinen Anwalt erstattete Roland Weißmann deshalb Strafanzeige.

Was die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien auf „Krone“-Anfrage bestätigt: „Eine dementsprechende Sachverhaltsdarstellung gegen zwei Personen ist heute eingegangen. Wir prüfen jetzt den Sachverhalt.“

Lesen Sie auch:
Ingrid Thurnher (63) wurde einstimmig zur Interims-Nachfolgerin von Roland Weißmann gewählt.
Krone Plus Logo
Nach Skandal beim ORF
Sind Sie gekommen, um zu bleiben, Frau Thurnher?
15.03.2026
Kickl im Anmarsch
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
15.03.2026
Weißmann bestreitet
ORF-General tritt nach Belästigungsvorwurf zurück
09.03.2026
„Hatten keine Affäre“
Causa Weißmann: Nun spricht die ORF-Kronzeugin
17.03.2026

Dem Vernehmen nach werden in dem Schreiben an die Justiz die mutmaßliche Belästigungszeugin und ihr Anwalt als Beschuldigte angeführt. Es geht unter anderem um den Verdacht der Erpressung. Dafür sieht das Strafrecht sechs Monate bis zu fünf Jahre Haft vor. Zudem auch um den Missbrauch von Tonaufnahmen. Bei diesen soll es sich um geheim aufgenommene Handygespräche zwischen der ORF-Mitarbeiterin und dem Generaldirektor handeln.

Justiz prüft, ob Beweise ausreichen
Jetzt ist die Justiz am Zug, ob die vorgelegten Beweise für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder in letzter Konsequenz gar eine Anklage reichen. In der ORF-Affäre bleibt es spannend – und wohl mit Sicherheit weiter schmutzig. Geht es doch für Roland Weißmann nicht nur um seine in Trümmern liegende Karriere, sondern auch um eine millionenschwere Abfertigung ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
19.03.2026 14:51
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wien
ORFStaatsanwaltschaft
ErpressungMutterAngst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Fragliche Baubescheide
Amtmann (61) soll sein Amt missbraucht haben
Jetzt wird‘s schmutzig
Erpressung! ORF-Chef zeigt Belästigungszeugin an
Nur Elektroschrott
Experten entlarven Spritspar-Wunder als teure Lüge
Abschuss verbieten
22.000 Stimmen gegen Jagd auf Haustiere
Krone Plus Logo
Vergangenheits-Geister
So klappt ein gelassener Umgang mit Ex-Partnern
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine