Erpressung! ORF-Chef zeigt Belästigungszeugin an

In der ORF-Affäre um pikante Chats und Fotos wird es jetzt so richtig schmutzig: Der gestürzte Generaldirektor Roland Weißmann erstattet gegen das mutmaßliche Belästigungsopfer und dessen Anwalt Strafanzeige wegen Erpressung bzw. Missbrauch von Tonaufnahmen. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte eine am Donnerstag eingegangene Sachverhaltsdarstellung.
Die Schlammschlacht um den gestürzten Chef des öffentlich-rechtlichen Senders und eine blonde ORF-Angestellte beschäftigt seit knapp zwei Wochen das Land. In aller Öffentlichkeit wird fleißig Schmutzwäsche gewaschen. Während der beurlaubte Generaldirektor von einer „gegenseitigen Beziehung unter Erwachsenen“ – auch mit physischem Kontakt – spricht, fühlt sich die geschiedene Mutter durch anzügliche Handy-Nachrichten samt intimen Bildern sexuell belästigt. Zudem dementiert sie energisch jede körperliche Berührung.
Wie berichtet, legte die Mitarbeiterin wenige Monate vor der Wahl des nächsten Generaldirektors, bei der Weißmann nach grünem Licht von der ÖVP-Spitze offenbar wieder antreten wollte, dem Stiftungsrat Chats und Fotos vor. Brisant in diesem Zusammenhang: Diese liegen aber großteils vier Jahre oder noch länger zurück. Hinzu kommt ein mögliches Naheverhältnis mit ORF-Sicherheitsbeauftragten Pius Strobl (man teilt sich denselben Anwalt), der gerade um die komplette Auszahlung seiner 2,4 Millionen Euro schweren Luxuspension mit dem Rundfunk kämpft.
Aus Angst kurz vor Wahl ausgepackt
Warum also dieser hinterfragenswürdige Zeitpunkt? Sie hätte Angst vor weiteren fünf Jahren mit dem Top-Manager als ihrem Chef an der Spitze des Medienkonzerns gehabt. Roland Weißmann zog daraufhin jedenfalls die Reißleine und trat am Weltfrauentag zurück.
Ich kann eine heute eingegangene Sachverhaltsdarstellung gegen zwei Personen bestätigen. Wir müssen aber erstmal einen allfälligen Anfangsverdacht prüfen.
Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft
Bild: APA/HERBERT NEUBAUER
Hat auch Weißmann pikante Bilder auf seinem Handy?
Jetzt der Hammer! Der ORF-General, der laut hochkochender Gerüchteküche in der Konzernzentrale am Küniglberg angeblich selbst auch zig pikante Bilder der ORF-Kronzeugin am Handy gespeichert hat, fühlt sich offenbar zum Abgang gedrängt bzw. genötigt. Über seinen Anwalt erstattete Roland Weißmann deshalb Strafanzeige.
Was die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien auf „Krone“-Anfrage bestätigt: „Eine dementsprechende Sachverhaltsdarstellung gegen zwei Personen ist heute eingegangen. Wir prüfen jetzt den Sachverhalt.“
Dem Vernehmen nach werden in dem Schreiben an die Justiz die mutmaßliche Belästigungszeugin und ihr Anwalt als Beschuldigte angeführt. Es geht unter anderem um den Verdacht der Erpressung. Dafür sieht das Strafrecht sechs Monate bis zu fünf Jahre Haft vor. Zudem auch um den Missbrauch von Tonaufnahmen. Bei diesen soll es sich um geheim aufgenommene Handygespräche zwischen der ORF-Mitarbeiterin und dem Generaldirektor handeln.
Justiz prüft, ob Beweise ausreichen
Jetzt ist die Justiz am Zug, ob die vorgelegten Beweise für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder in letzter Konsequenz gar eine Anklage reichen. In der ORF-Affäre bleibt es spannend – und wohl mit Sicherheit weiter schmutzig. Geht es doch für Roland Weißmann nicht nur um seine in Trümmern liegende Karriere, sondern auch um eine millionenschwere Abfertigung ...
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