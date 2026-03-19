Erpressung! ORF-Chef zeigt Belästigungszeugin an

Die Schlammschlacht um den gestürzten Chef des öffentlich-rechtlichen Senders und eine blonde ORF-Angestellte beschäftigt seit knapp zwei Wochen das Land. In aller Öffentlichkeit wird fleißig Schmutzwäsche gewaschen. Während der beurlaubte Generaldirektor von einer „gegenseitigen Beziehung unter Erwachsenen“ – auch mit physischem Kontakt – spricht, fühlt sich die geschiedene Mutter durch anzügliche Handy-Nachrichten samt intimen Bildern sexuell belästigt. Zudem dementiert sie energisch jede körperliche Berührung.

Wie berichtet, legte die Mitarbeiterin wenige Monate vor der Wahl des nächsten Generaldirektors, bei der Weißmann nach grünem Licht von der ÖVP-Spitze offenbar wieder antreten wollte, dem Stiftungsrat Chats und Fotos vor. Brisant in diesem Zusammenhang: Diese liegen aber großteils vier Jahre oder noch länger zurück. Hinzu kommt ein mögliches Naheverhältnis mit ORF-Sicherheitsbeauftragten Pius Strobl (man teilt sich denselben Anwalt), der gerade um die komplette Auszahlung seiner 2,4 Millionen Euro schweren Luxuspension mit dem Rundfunk kämpft.