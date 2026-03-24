„Lautsprecher und Leisetreter“ im Tiroler Landtag

Hinter jedem Redebeitrag, hinter jeder einzelnen Anfrage im Tiroler Landtag, steckt meist viel Engagement, oft für die Wähler unsichtbar. Eine aktuelle Statistik lässt erahnen, wie es um den Arbeitseifer unserer Abgeordneten tatsächlich bestellt ist!
Dass der Tiroler Landtag eine gute Bühne darstellt, auf der sich die Opposition präsentieren kann, bestätigt die seit 2022 laufende Statistik erneut. Das Wortmeldungs-Ranking führt LA Markus Sint an: 295 Mal meldete sich der Liste-Fritz-Klubobmann zu Wort.
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