Wirbel um linksradikalen Zahlencode auf Wahlparty

Was die Zahlenkombination 1-6-1 bedeutet

Mittendrin in der Übertragung kam es dann zu einer skurrilen Szene: Zwei junge Menschen zeigten während eines Smalltalks unweit der TV-Kamera mit ihren Fingern die Zahlenkombination 1-6-1 (siehe Posting unten). Was bedeutet die Kombination? Die Zahl 161 steht primär als Code für „A.F.A.“ (Antifaschistische Aktion) in der linksextremen Szene, da die Ziffern den Positionen der Buchstaben im Alphabet entsprechen (1=A, 6=F, 1=A). Sie wird häufig als Erkennungszeichen, Graffiti oder Symbol für den antifaschistischen Kampf verwendet.