Wirbel um linksradikalen Zahlencode auf Wahlparty

Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz am Sonntag hat die Linkspartei keine wesentliche Rolle gespielt – mit 4,4 Prozent wurde der Einzug in den Landtag verfehlt. Gesprächsstoff gab es am Wahlabend dennoch – Grund dafür war eine Geste einer Sympathisantin Richtung TV-Kamera ...
Beim Liveeinstieg des ZDF zur Wahlparty der Linken in Mainz betonte die Moderatorin zunächst, dass die Stimmung gut sei. Die Mitgliederzahl der Partei habe sich ihr zufolge allein im letzten Jahr verdreifacht, unlängst durfte man das 4000. Parteimitglied begrüßen.
„Quicklebendig“: Linke sieht sich trotz verpasstem Einzug im Aufwind
Doch obwohl die Linke mit ihrem bisher besten Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz (4,4 Prozent) nicht in den Landtag einzieht, zeigte sich Hamburgs Landesvorsitzende Sabine Ritter zufrieden: „Die Linke in Rheinland-Pfalz ist quicklebendig. Sie hat einen fulminanten Kampf hingelegt.“ Auf dem jetzigen Ergebnis lasse sich weiter aufbauen.
Was die Zahlenkombination 1-6-1 bedeutet
Mittendrin in der Übertragung kam es dann zu einer skurrilen Szene: Zwei junge Menschen zeigten während eines Smalltalks unweit der TV-Kamera mit ihren Fingern die Zahlenkombination 1-6-1 (siehe Posting unten). Was bedeutet die Kombination? Die Zahl 161 steht primär als Code für „A.F.A.“ (Antifaschistische Aktion) in der linksextremen Szene, da die Ziffern den Positionen der Buchstaben im Alphabet entsprechen (1=A, 6=F, 1=A). Sie wird häufig als Erkennungszeichen, Graffiti oder Symbol für den antifaschistischen Kampf verwendet.
Das Palästinensertuch
Zudem trug eine junge Frau – wie im Video zu erkennen – auch das Palituch um ihre Hüften. Das Palästinensertuch gilt als Symbol des palästinensischen Widerstands, wird in Europa von Teilen der Linken als Zeichen der Solidarität mit Palästina getragen, ist aber auch ein antijüdisches Symbol und gilt für Antisemitismus.
„Man muss sich schämen“
Die Wogen in den sozialen Medien gehen deshalb ziemlich hoch. Die überwiegende Mehrheit der User findet daran keinen Gefallen. „Warum dürfen Zeichen von terroristischen Vereinigungen öffentlich gezeigt werden?!“, fragte ein User auf X empört. „Man muss sich als Pfälzer schämen“, schrieb ein weiterer User ebenfalls auf X.
Linken-Ko-Vorsitzende ätzt gegen SPD
Trotz des verpassten Einzugs ins Landesparlament sah die Linken-Ko-Vorsitzende auf Bundesebene, Ines Schwerdtner, für ihre Partei die Chance, die Rolle der SPD bei der Verteidigung des Sozialstaates zu übernehmen. Die Sozialdemokraten hätten sich von diesem Ziel verabschiedet, sagte sie. Die SPD sei auf Bundesebene zum „Helfershelfer der CDU“ geworden, „den Sozialstaat kurz und klein zu schlagen“.
Auch bei der Wahl zwei Wochen zuvor in Baden-Württemberg hatte die Linke zugelegt, war aber mit gleichfalls 4,4 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Ko-Parteichef Jan van Aken betonte, es lohne sich ganz offensichtlich, bei Themen wie dem Mietendeckel oder Vermögensteuer dranzubleiben. Dies werde von den Wählern honoriert.
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