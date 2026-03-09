Hammer! Wagenkecht wirbt für Koalition mit AfD

Wagenknecht hebt Gemeinsamkeiten mit AfD hervor

Zugleich hob Wagenknecht, die ihren Parteivorsitz im November des Vorjahres abgegeben hatte, die Gemeinsamkeiten von Wählern ihrer Partei und der AfD hervor: „Wer AfD wählt, wünscht sich keinen neuen Faschismus, sondern erschwingliche Preise, bessere Bildung für seine Kinder, weniger Kriminalität und Migration, kurz: ein Deutschland, das wieder funktioniert, in dem sich gut und sicher leben lässt und das international geachtet und nicht ausgelacht wird.“ Die BSW-Wähler sähen dies ganz ähnlich.