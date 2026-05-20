Gaza-Hilfsflotte: Anzeige wegen Freiheitsberaubung

Auch drei österreichische Staatsbürger festgesetzt

Die Mission, bestehend aus Dutzenden zivilen Booten, war aus den Häfen von Barcelona und Augusta auf Sizilien ausgelaufen, um den Gazastreifen zu erreichen, Hilfsgüter zu liefern und medizinische Unterstützung für die von einer schweren humanitären Krise betroffene Zivilbevölkerung zu leisten. Israels Marine habe bis Dienstag mehr als 40 der 57 Boote der „Global Sumud Flotilla“ unter ihre Kontrolle gebracht, berichteten israelische Medien. Rund 250 Aktivisten seien bei dem Einsatz westlich von Zypern festgenommen worden. Laut „Global Sumud Österreich“ wurden auch drei österreichische Staatsbürger von israelischen Soldaten „überfallen und entführt“.