Pkw krachte in Waschanlage: Lenker verletzt

Dienstagabend kam ein Pkw im steirischen Kapfenberg von der Bundesstraße ab und krachte in eine Waschanlage. Der Lenker wurde verletzt und musste vom Roten Kreuz versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden.
Am Dienstag gegen 20 Uhr mussten die Kameraden der Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Pkw von der Bundesstraße ab und krachte in eine Waschanlage.
Der Fahrzeuglenker wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Roten Kreuz versorgt werden. Da es bei dem Vorfall zur Freilegung von Stromleitungen kam, musste ein Elektroversorgungsunternehmen nachalarmiert werden. Zudem wurde ein Abschleppunternehmen zur Fahrzeugbergung hinzugezogen.
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