Rock-Legende Campino ist wieder Papa geworden

Zwar könne man Pläne machen, doch nicht immer laufe es dann so wie geplant, fuhr der 63-Jährige fort: „Und ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung.“ Doch er nehme es, wie es kommt, und sei glücklich darüber, „wieder selber Autos über den Teppich“ zu schieben.