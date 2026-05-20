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Baby mit 63 Jahren

Rock-Legende Campino ist wieder Papa geworden

Society International
20.05.2026 08:54
Baby-Überraschung bei Campino: Der Frontmann der „Toten Hosen“ ist mit 63 Jahren wieder Papa ...
Baby-Überraschung bei Campino: Der Frontmann der „Toten Hosen“ ist mit 63 Jahren wieder Papa geworden.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Süße Baby-Überraschung bei einer Rock-Legende! Wie „Die Toten Hosen“-Frontmann Campino jetzt in einer Doku über die Band verrät, ist er mit 63 Jahren noch einmal Papa geworden.

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„Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus“, plauderte Campino bei der Premiere des Films am Dienstagabend im deutschen Mainz laut „Bild“-Zeitung aus.

Campino freut sich über zweites Kind
Und erklärte weiter: „Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du.“

Zwar könne man Pläne machen, doch nicht immer laufe es dann so wie geplant, fuhr der 63-Jährige fort: „Und ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung.“ Doch er nehme es, wie es kommt, und sei glücklich darüber, „wieder selber Autos über den Teppich“ zu schieben.

Campinos Nachwuchs kam während der zweijährigen Arbeiten am letzten „Toten Hosen“-Studioalbum „Trink aus, wir müssen gehen!“, das am 29. Mai erscheint, zur Welt. Für den Rocker ist es bereits das zweite Kind, sein älterer Sohn kam 2004 zur Welt.

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Band zwei Jahre begleitet
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