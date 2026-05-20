Sieben Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Sieben Verletzte

Eine 58-jährige Grazerin war mit ihrem Pkw in Richtung Graz unterwegs, während ein 67-Jähriger mit seiner 70-jährigen Frau und einem 38-jährigen Mann in Richtung Weinitzen fuhr. Zudem war ein Behindertentransporter mit einem 26-jährigen Lenker und zwei Kindern im Alter von sieben und elf Jahren in den Unfall verwickelt. Alle sieben Personen wurden verletzt.