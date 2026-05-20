Sieben Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Im Bezirk Graz-Umgebung kam es am Dienstag zu einem Unfall, bei dem sieben Personen verletzt wurden – darunter auch zwei Kinder. Details zum Unfallhergang sind nicht bekannt, deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen.
Am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr kam es auf der L329 bei Weinitzen (Bezirk Graz-Umgebung) in Fahrtrichtung Graz zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aus bislang unbekannter Ursache kam zu einer Frontalkollision, bei der zwei der drei Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert wurden.
Sieben Verletzte
Eine 58-jährige Grazerin war mit ihrem Pkw in Richtung Graz unterwegs, während ein 67-Jähriger mit seiner 70-jährigen Frau und einem 38-jährigen Mann in Richtung Weinitzen fuhr. Zudem war ein Behindertentransporter mit einem 26-jährigen Lenker und zwei Kindern im Alter von sieben und elf Jahren in den Unfall verwickelt. Alle sieben Personen wurden verletzt.
Die 70-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das LKH Graz eingeliefert. Die übrigen vier Erwachsenen wurden leicht verletzt und ebenfalls in das LKH Graz gebracht. Die beiden Kinder wurden mit leichten Verletzungen in die Kinderchirurgie eingeliefert.
Da keine der beteiligten Personen Angaben zum Unfallhergang machen konnte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kumberg unter 059133/6143.
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