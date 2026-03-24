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Prost, Mahlzeit!

„Lobster Lager“: Salzburger braut eigenes KI-Bier

Salzburg
24.03.2026 05:00
Gerhard Erschwendner mit seinem KI-Bier. Das „Lobster Lager“ wurde mithilfe des Programms ...
Gerhard Erschwendner mit seinem KI-Bier. Das „Lobster Lager“ wurde mithilfe des Programms „OpenClaw“ konzipiert und gebraut.(Bild: zVg)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Hopfen, Wasser, Malz und eine gehörige Prise Künstliche Intelligenz! Ein Salzburger braut zusammen mit seinem Vater das wohl ungewöhnlichste Bier der ganzen Welt – und zieht damit sogar das Interesse des US-Tech-Giganten auf sich ...

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Er ist weder Informatiker noch Braumeister – und doch zeichnet Stefan Erschwendner für ein ganz besonderes Bier verantwortlich. Zusammen mit seinem Vater Gerhard entwickelte der gebürtige Hallwanger das „Lobster Lager“.

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