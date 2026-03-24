Rote Rücktrittsaufforderungen an die ORF-Chefs

Lercher richtet in diesem Zusammenhang auch eine klare Aufforderung an die Bundesregierung: Vom zuständigen Minister bis zum Bundeskanzler seien nun alle gefordert, die Entpolitisierung im ORF einzuleiten. „Wir haben jetzt nicht nur die Chance, sondern die Pflicht, die alten, verkrusteten Strukturen ein für alle Mal aufzubrechen und den ORF in die Unabhängigkeit zu führen“, so Lercher.