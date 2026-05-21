Gespräche über neue EU-Abschieberegeln verschoben

Die zulässige Haftdauer wird mit den neuen Regeln verlängert, und zwar auf maximal zwei Jahre, mit einer möglichen Verlängerung um ein halbes Jahr in bestimmten Fällen. Bei diesen Regeln handelt es sich um einen gemeinsamen Beschluss von der Europäischen Volkspartei (EVP) und dem rechten Flügel im EU-Parlament. Die Kooperation war enger als bisher bekannt. Am Mittwoch und Donnerstag haben die Unterhändlerinnen und Unterhändler vom EU-Parlament und der Mitgliedstaaten aber keine Einigung erzielt. Die Verhandlungen sollen nun am 1. Juni fortgesetzt werden.