Die ORF-Akte Lederer: Deals und Interventionen

Wirbel in sozialen Medien

Ebenfalls an diesem Tag rechnet der Jurist Telefonate mit einer „Zeit im Bild“-Redakteurin „wegen geplantem unrichtigen Bericht im ORF“ ab. Lederer dazu: Die Abrechnung kenne er nicht. Er habe zudem keinen Auftrag der Signa gehabt und kenne auch René Benko nicht persönlich. „Es gibt viele Anwälte, die mich beiziehen und ein strategisches Kommunikationskonzept oder ein Mediencoaching haben möchten.“