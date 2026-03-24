Affäre um Postenschacher belastet die LH-Partei

Die Einvernahmen in der ÖVP-Postenschacher-Affäre rund um Klubobmann August Wöginger und zwei Mitangeklagte gehen diese Woche ins Finale: Heute, Dienstag, und am Freitag sollen noch einmal Zeugen befragt werden. Dreieinhalb Wochen später soll dann das Urteil gefällt werden, konkret am 21. April. Für die Landes-ÖVP und ihren Obmann, Landeshauptmann Thomas Stelzer, ist das Strafverfahren sehr heikel.