Affäre um Postenschacher belastet die LH-Partei

August Wöginger tritt als Stellvertreter von Obmann Thomas Stelzer in der Landes-ÖVP in Oberösterreich ab – offenbar auf eigenen Wunsch. Politikexperte Peter Filzmaier glaubt allerdings nicht so recht an einen freiwilligen Rückzug des wegen Amtsmissbrauchs angeklagten Politikers. Wird die Affäre auch Thema im Wahlkampf?
Die Einvernahmen in der ÖVP-Postenschacher-Affäre rund um Klubobmann August Wöginger und zwei Mitangeklagte gehen diese Woche ins Finale: Heute, Dienstag, und am Freitag sollen noch einmal Zeugen befragt werden. Dreieinhalb Wochen später soll dann das Urteil gefällt werden, konkret am 21. April. Für die Landes-ÖVP und ihren Obmann, Landeshauptmann Thomas Stelzer, ist das Strafverfahren sehr heikel.
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