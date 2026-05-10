Lenker im Vollrausch hatte Frau und Kinder an Bord

Kinder auf der Rückbank

Bei der Anhaltung gab der Lenker, ein 38-jähriger Kroate aus Steyr, an, soeben von einer Feier zu kommen. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit 2,14 Promille mehr als deutlich positiv. Im Fahrzeug befand sich am Beifahrersitz seine Lebensgefährtin, und auf der Rückbank deren Kinder im Alter von acht und elf Jahren. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.