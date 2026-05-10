Lenker im Vollrausch hatte Frau und Kinder an Bord

Sich alleine betrunken hinter das Steuer zu setzen, ist schon idiotisch genug – schließlich gefährdet man auch andere Verkehrsteilnehmer. Ein Kroate schoss aber den Vogel ab: Nach einer Feier in OÖ fuhr er seine Lebensgefährtin und die beiden Kinder im Auto nach Hause – mit 2,14 Promille Alkohol im Blut.
Dieser Alkolenker brachte auch die Beamten zum Staunen: Einer Zivilstreife fiel am Sonntag gegen 1.20 Uhr ein Pkw auf der B 122 von Sattledt kommend auf, weil er offensichtlich starke Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten, und in Schlangenlinien durch die Gegend fuhr. Bei der Nachfahrt krachte der Lenker mehrmals gegen den Randstein und kam auch mehrmals deutlich auf die Gegenfahrbahn.
Kinder auf der Rückbank
Bei der Anhaltung gab der Lenker, ein 38-jähriger Kroate aus Steyr, an, soeben von einer Feier zu kommen. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit 2,14 Promille mehr als deutlich positiv. Im Fahrzeug befand sich am Beifahrersitz seine Lebensgefährtin, und auf der Rückbank deren Kinder im Alter von acht und elf Jahren. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.
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