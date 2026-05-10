„Eine erhebliche Menge Regen wäre jetzt wichtig“

Nicht „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“, sondern „Wann kommt mal endlich richtig Regen?“, fragen sich Tirols Bauern derzeit. Mit der Ausnahme von wenigen Niederschlägen sitzen sie auf dem Trockenen. Unterdessen meint Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, dass die Politik bei der Thematik „einmal mehr kein Vorbild ist“.