Polit-Zoff um Verbot für Sexualstraftäter im Bad

Praktische Fragen offen

OÖVP Klubobfrau Margit Angerlehner und die Landesobfrau der OÖVP-Frauen, Cornelia Pöttinger, ärgern sich: „Im Mai öffnen die Bäder und die wichtige Maßnahme ist nach wie vor nicht umgesetzt.“ Offen seien vor allem praktische Fragen: Wer kontrolliert ein solches Verbot? Welche Verantwortung tragen Betreiber? Und wie lange soll ein Betretungsverbot gelten? „Wer A sagt, muss auch B sagen“, so die beiden ÖVP-Frauen aus Oberösterreich in Richtung SPÖ.