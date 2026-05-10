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Schiedsrichter floh

Fußballfans stürmten Feld, Bub geriet dazwischen

Oberösterreich
10.05.2026 12:30
Mehrere Streifen mussten einschreiten, um die wilden Fußballfans unter Kontrolle zu bekommen ...
Mehrere Streifen mussten einschreiten, um die wilden Fußballfans unter Kontrolle zu bekommen (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zu tumultartigen Szenen kam es am Samstagabend auf einem Fußballplatz in Bad Ischl. Rund 15 teils maskierte Fans aus Steyr stürmten das Feld, um den Schiedsrichter und „gegnerische“ Fans zu attackieren. Die Polizei kesselte die Fans ein. Auch ein zehnjähriger Bub geriet zwischen die Fronten, blieb aber unverletzt.

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Am Samstagabend gegen 19:10 Uhr wurde die Polizeistreife Bad Ischl zu einer eskalierenden Auseinandersetzung am Fußballplatz in Bad Ischl gerufen. Bei der Anfahrt wurde bekannt, dass die Lage zwischen den Fans am Platz eskaliere, und circa 15 Fans, teils maskiert, den Platz stürmen und versuchen würden, auf den Schiedsrichter sowie weitere Fans loszugehen.

Fans eingekesselt
Daher wurden weitere Streifen aus dem Nahbereich zum Sportplatz entsandt. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen flüchteten mehrere Personen Hals über Kopf aus dem Stadion, weshalb sich die Lage am Sportplatz schnell beruhigte. Aufgrund eines Fan-Videos und mehrerer Zeugenangaben sowie einer sichergestellten Sturmhaube wurden in weiterer Folge ein Großteil der Fußballfans eingekesselt und Identitätsfeststellungen mit sämtlichen anwesenden Personen durchgeführt.

Äußerst aggressiv und unkooperativ
Der Polizei zufolge hätten sich dabei einige der Fans aus Steyr äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den einschreitenden Beamten verhielten. Obendrein geriet auch ein zehnjähriger Junge aus dem Bezirk Gmunden zwischen den Angriff der Fans, wurde jedoch nach ersten Angaben dabei nicht verletzt. Mehrere Personen werden bei der Behörde verwaltungsrechtlich angezeigt.

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