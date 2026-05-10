Fußballfans stürmten Feld, Bub geriet dazwischen

Fans eingekesselt

Daher wurden weitere Streifen aus dem Nahbereich zum Sportplatz entsandt. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen flüchteten mehrere Personen Hals über Kopf aus dem Stadion, weshalb sich die Lage am Sportplatz schnell beruhigte. Aufgrund eines Fan-Videos und mehrerer Zeugenangaben sowie einer sichergestellten Sturmhaube wurden in weiterer Folge ein Großteil der Fußballfans eingekesselt und Identitätsfeststellungen mit sämtlichen anwesenden Personen durchgeführt.