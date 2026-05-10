Erste Mieter dürfen nach Brand wieder einziehen

Bis September ganz fertig

Die Mieter aus dem ersten und zweiten Obergeschoss sollen Anfang Juli in ihre Wohnungen zurückkehren können und die restlichen Mieter aus dem obersten Stockwerk sollen bis September wieder nach Hause dürfen. Aber nicht alle wollen überhaupt wieder in das Trauner Mehrparteienhaus zurück. Drei Mieter haben sich eine neue Wohnung gesucht und sind mittlerweile auch bei der Baureform fündig geworden.