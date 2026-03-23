Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Kammeroper

„Medea“ als Operncollage, die Stückwerk bleibt

Kultur
23.03.2026 15:00
Schauspielerin allein unter Sängern: Lisa-Katrina Mayer als Medea mit Tenor Johannes Bamberger ...
Schauspielerin allein unter Sängern: Lisa-Katrina Mayer als Medea mit Tenor Johannes Bamberger als Jason.(Bild: Herwig PRAMMER)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Die Wiener Kammeroper hat sich selbst eine Barockoper gestrickt. Corinna von Rad deutet die mythologische Figur der „Medea“ aus feministischer Perspektive neu – und lässt sie in reiner Unschuld verblassen. 

0 Kommentare

Medea gilt in der Kulturgeschichte des Abendlandes als unerbittliche Kindesmörderin und blutige Rächerin. Aus der Heimat verbannt, verlässt ihr Gatte Jason sie für eine andere. Medea tötet daraufhin die eigenen Kinder – soweit die Vorlage. Gerade diese Ambivalenz aus Opfer- und Täterschaft macht die Spannung dieser Figur aus.

Das jüngste – und einstweilen vorletzte – Opernprojekt in der Wiener Kammeroper setzt zu Medeas Rehabilitierung an und zeigt sie als bloßes Opfer eines brutalen patriarchalen Systems. Selbst der Tod der Kinder wird hier zum Unfall. Auch wenn die Mittäterschaft der mächtigen Männerwelt unumstritten ist, die archaische Figur der von allen verstoßenen Medea schwächt dieser reine Opfermythos.

Selbst gezimmerte Barockoper
Rund um die antiken Figuren haben Regisseurin Corinna von Rad und Dirigent Benjamin Bayl aus Musiken von Marc-Antoine Charpentier, Händel, Bach, Lully oder Rameau einen neuen, assoziativen Barockopernabend gezimmert. Dramaturgisch schlüssig ist das nicht. Durchzogen sind die Arien und Ensemble-Stücke von den eindringlichen Texten einer Christa Wolf.

Lesen Sie auch:
Stephan Pauly ist seit 2020 Intendant im Wiener Musikverein. Sein Vertrag wurde bereits einmal ...
Musikverein 2026/27
Beethovens Sargschlüssel & Jelineks altes Klavier
22.03.2026

Ein junges Ensemble singt die lose Stückabfolge tadellos – Counter Alois Mühlbacher lässt als Amme aufhorchen, Johanna Rosa Falkinger als lyrische Kreusa, Johannes Bamberger singt einen schlanken Jason und der junge Bass Felix Pacher überzeugt als König Kreon.

Dramaturgisch wenig überzeugend
Als Kontrast zu diesem Quartett, ist die Titelpartie mit einer Schauspielerin besetzt: Lisa-Katrina Mayer ist eine präsente Medea, die sich mit ihrer Chanson-Stimme auch unter die Sänger mischt – und sich stimmlich an ihrem Schönklang reibt. Das Bach Consort Wien spielt dazu beschwingt. Doch der Abend, der munter zwischen fünf Sprachen hin und her springt, bleibt – trotz manch eindringlicher Szene – dramaturgisch wenig überzeugendes Stückwerk.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
23.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
116.860 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
104.394 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
100.575 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1886 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
930 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Kultur
Oper Graz
„Mein Lieblingstier heißt Winter“: Ein Vergnügen!
Wiener Kammeroper
„Medea“ als Operncollage, die Stückwerk bleibt
Live in der Stadthalle
Howard Carpendale: Ein sehr lautes Schlager-Servus
Zu Osterfestspielen
Philharmoniker reisten mit Sattelschleppern an
Musikverein 2026/27
Beethovens Sargschlüssel & Jelineks altes Klavier
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf