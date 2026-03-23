„Medea“ als Operncollage, die Stückwerk bleibt

Dramaturgisch wenig überzeugend

Als Kontrast zu diesem Quartett, ist die Titelpartie mit einer Schauspielerin besetzt: Lisa-Katrina Mayer ist eine präsente Medea, die sich mit ihrer Chanson-Stimme auch unter die Sänger mischt – und sich stimmlich an ihrem Schönklang reibt. Das Bach Consort Wien spielt dazu beschwingt. Doch der Abend, der munter zwischen fünf Sprachen hin und her springt, bleibt – trotz manch eindringlicher Szene – dramaturgisch wenig überzeugendes Stückwerk.