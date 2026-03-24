Bauern reicht es: Großer Demozug rollt auf Wien zu

Klare Forderungen an die Bundesregierung

Man fordert verpflichtende, klare Herkunftsbezeichnungen bei allen Lebensmitteln. „Die Konsumenten haben ein Recht darauf, auf einen Blick zu sehen, wo ihr Essen herkommt. Dann können sie bewusst entscheiden, ob sie die heimische Landwirtschaft oder einen ausländischen Konzern unterstützen.“ Weiters wünscht man sich Bürokratieabbau. Es gibt zwar ein klares „Ja“ zur Dokumentation, aber auch ein ebenso klares „Nein“ zu unnötigen Schikanen.