Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Aprilscherz

Bauern reicht es: Großer Demozug rollt auf Wien zu

Burgenland
24.03.2026 09:00
Bereits im Jänner protestierten Bauern in Parndorf gegen Mercosur. Jetzt geht's nach Wien.
Bereits im Jänner protestierten Bauern in Parndorf gegen Mercosur. Jetzt geht's nach Wien.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Hohe Kosten, zu viele Auflagen, fehlende Perspektiven und das Mercosur-Abkommen: Heimische Betriebe sind unter Druck. Die Bauern wollen jetzt einmal mehr ein Zeichen setzen und rufen zum Protest am 1. April in der Bundeshauptstadt Wien auf.

0 Kommentare

Herausforderungen sind Landwirte gewohnt. Doch jetzt haben sie genug. „Der Punkt ist erreicht: Kosten, die uns erdrücken, Risiken, die unangemessen exponentiell steigen, und Produktpreise, die gleichzeitig gleich niedrig bleiben, lassen sich durch gesundes wirtschaftliches Wachstum der Betriebe nicht mehr ausgleichen“, beklagen sich Ernst Tschida aus Pamhagen, Sebastian Bauer aus Neusiedl am See und Franz-Peter Bresich aus Parndorf.

„Zudem sind viele Betriebe durch Mehrbelastung an Arbeit und Bürokratie überfordert – das ist zu viel“, betont das Trio.

Franz-Peter Bresich, Ernst Tschida und Sebastian Bauer hoffen auf viel Unterstützung anderer ...
Franz-Peter Bresich, Ernst Tschida und Sebastian Bauer hoffen auf viel Unterstützung anderer Landwirte und auch der Bevölkerung(Bild: Bündnis Zukunft Landwirtschaft)

Vom Landwirtschaftsministerium zum Parlament
Bereits im Jänner haben sie in Parndorf zu einer großen Demonstration gegen Mercosur eingeladen. Jetzt sind die drei wieder gemeinsam aktiv und rufen via überparteilichem Verein „Bündnis Zukunft Landwirtschaft“ am 1. April ab 13 Uhr zum Protest vor dem Landwirtschaftsministerium auf.

Zitat Icon

Die Konsumenten haben ein Recht darauf, auf einen Blick zu sehen, wo ihr Essen herkommt.

Die Landwirte

Im Anschluss sollen die Traktoren mit einem Konvoi entlang des Rings auf die Probleme der Bauern aufmerksam machen. Vor dem Parlament ist dann eine Schlusskundgebung geplant.

Klare Forderungen an die Bundesregierung
Man fordert verpflichtende, klare Herkunftsbezeichnungen bei allen Lebensmitteln. „Die Konsumenten haben ein Recht darauf, auf einen Blick zu sehen, wo ihr Essen herkommt. Dann können sie bewusst entscheiden, ob sie die heimische Landwirtschaft oder einen ausländischen Konzern unterstützen.“ Weiters wünscht man sich Bürokratieabbau. Es gibt zwar ein klares „Ja“ zur Dokumentation, aber auch ein ebenso klares „Nein“ zu unnötigen Schikanen.

Lesen Sie auch:
Die Demonstration stand unter dem Motto „Gesunde Lebensmittel für Europa – Nein zu Mercosur“.
Protest von 300 Bauern
Widerstand gegen Mercosur rollt durchs Burgenland
10.01.2026

Nachdem junge Betriebsleiter wegen hoher Investitionskosten einen schwierigen Start haben, fordert man hier Zukunftsperspektiven für junge Landwirte. „Ohne eine Aufwertung der ökosozialen Leistungen und ohne Inflationsabgeltung sind Investitionen in die Zukunft nicht finanzierbar“, so die Bauern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
24.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 17°
Symbol wolkig
Güssing
3° / 16°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
5° / 16°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
8° / 17°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
6° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
126.191 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
104.370 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
89.368 mal gelesen
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
2784 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1226 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
962 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Mehr Burgenland
Deutsch Schützen
Insolvenz: Jetzt beginnt der Poker um „Ratschen“
Was beachtet gehört
Die Teilpension wird nur mit Planung zum Gewinn
Plan für Spitäler
So will Doskozil Debatte um Gastpatienten beenden
50.000 Euro abgeknöpft
Pflegebedürftiger von Bande schamlos ausgebeutet
Im Burgenland
Kilger-Pleite reißt auch Haubenlokal mit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf