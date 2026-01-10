Widerstand gegen Mercosur rollt durchs Burgenland

Entscheidung fällt im EU-Parlament

Der Protest sei bewusst als politisches Signal gesetzt worden. „Nein, es ist noch nichts vorbei.“ Das Abkommen müsse noch durch das EU-Parlament, wo 700 Abgeordnete darüber entscheiden. Die Mandatare sollten erklären, warum sie zustimmen – „doch nicht etwa wegen zwei Prozent Wirtschaftswachstum?“ Entscheidend sei, wie Qualität künftig garantiert werde. Gefordert sind verpflichtende Herkunftskennzeichnungen und ein klares Angebot der EU an die Landwirtschaft.