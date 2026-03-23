Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich

„Hoffentlich wird das Problem so bald wie möglich gelöst“

Er hofft, „dass dieses Problem so bald wie möglich gelöst wird.“ Dazu seien aber globale Anstrengungen notwendig. Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar ist die von den iranischen Revolutionsgarden kontrollierte Straße von Hormuz, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports passiert, faktisch gesperrt. Die Blockade sowie auch iranische Angriffe auf Öl- und Gasanlagen in der Golfregion ließen die Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen.