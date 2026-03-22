Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum

Das schrieb Trump am Samstag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social. Der Politiker steht derzeit unter zunehmendem Druck, die Straße von Hormuz zu sichern. Das Regime kontrollierte die Route bereits in der Vergangenheit mit Seeminen, Raketen und Drohnen. Sie ist derzeit faktisch nicht passierbar. Als Folge der Öl- und Gasknappheit – die Straße von Hormuz ist ein Nadelöhr für den Transport von Öl und Flüssigerdgas – stiegen die Preise für die Rohstoffe massiv an, auch in Österreich. Am Freitag hatten die Ölpreise den höchsten Stand seit fast vier Jahren erreicht. An den Finanzmärkten wächst die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen.