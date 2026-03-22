USA sehen Iran ausgeschaltet, Israel widerspricht

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz kündigte am Samstag gar eine weitere Verschärfung der Angriffe Israels und der USA an. „Wir werden nicht aufhören, bis alle Kriegsziele erreicht sind“, sagte er. Regierungschef Benjamin Netanyahu meinte wiederum, dass der Krieg „viel schneller enden wird, als die Leute denken“. Trump hatte vor wenigen Tagen auf seiner Plattform Truth Social gepostet, dass es keine weiteren Angriffe von Israel auf ein wichtiges Gasfeld im Iran geben werde. Die Vereinigten Staaten hätten von der Attacke auch gar nichts gewusst. Es war das erste Mal, dass der Republikaner den Verbündeten im Krieg in der Öffentlichkeit zurechtwies.