Keine Entspannung: Asiatische Börsen schmieren ab

US-Dollar profitiert von Krieg

Von der erhöhten Volatilität an den Märkten profitierte der US-Dollar, der als sicherer Hafen gilt. Die USA sind zudem Netto-Energieexporteur, was ihnen einen relativen Vorteil gegenüber Europa und einem Großteil Asiens verschafft. Der Euro gab leicht auf 1,1555 Dollar nach. Der Dollar notierte gegenüber dem Yen unverändert bei 159,15 und damit nur knapp unter einem 20-Monats-Hoch. Der Goldpreis legte um 0,4 Prozent auf 4511 Dollar je Feinunze zu. In der vergangenen Woche hatte das Edelmetall jedoch an Wert verloren, da die Anleger auf weltweit höhere Zinsen setzten.