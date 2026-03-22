Mehr als 1500 Menschen im Iran-Krieg gestorben

Die USA hätten den Iran „von der Landkarte gefegt“, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Das Land habe keine Führung mehr, die Marine und Luftwaffe seien vernichtet. Der Iran wolle zwar einen Deal abschließen, er sei aber dagegen, sagte Trump. „Ich will das nicht. Wir sind Wochen vor dem Zeitplan“, schrieb er. Zu Beginn des Bombardements hatte das Weiße Haus eine Kriegsdauer von vier bis sechs Wochen in Aussicht gestellt.