KAC konnte den Auswärtsfluch nicht ablegen

In der Halbfinal-Serie können sich die Klagenfurter nicht absetzen. Erneut verloren die Rotjacken bei Fehervar, dieses Mal in der Verlängerung nach Hari-Treffer mit 2:3. Somit steht es insgesamt 2:2.
Es waren individuelle Fehler, die das vierte Halbfinal-Duell geprägt hatten. Vor allem jener, der zum 3:2-Sieg der Ungarn geführt hatte. Nach siebeneinhalb Minuten der Verlängerung nützte Janos Hari eine dieser Unachtsamkeiten eiskalt aus. Und versetzte die MET-Arena in ein Tollhaus.
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