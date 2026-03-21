KAC konnte den Auswärtsfluch nicht ablegen

Es waren individuelle Fehler, die das vierte Halbfinal-Duell geprägt hatten. Vor allem jener, der zum 3:2-Sieg der Ungarn geführt hatte. Nach siebeneinhalb Minuten der Verlängerung nützte Janos Hari eine dieser Unachtsamkeiten eiskalt aus. Und versetzte die MET-Arena in ein Tollhaus.