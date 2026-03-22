Femizide: „Toxisches Schweigen kann tödlich sein“

Gerichtspsychiater Reinhard Haller begutachtete Serienkiller wie Jack Unterweger oder Bombenhirn Franz Fuchs. Am Freitag stellte er sein neuestes Buch „Toxisches Schweigen“ in Graz vor, das sich auch mit den Hintergründen von Femiziden beschäftigt.
„Krone“: Wieso haben Sie sich diesmal für das Thema „Schweigen“ entschieden?
Reinhard Haller: Je älter ich werde, desto mehr interessieren mich Dinge, die nicht so gut erforscht sind. Vermeintlich kleine, wenig beachtete, aber mit enormer Wirkung. Schweigen ist in der Regel sehr positiv konnotiert, ehrfürchtig, andächtig, sinnvoll. Manche Wissenschafter sagen, Schweigen ist die intensivste Kommunikationsform überhaupt. Neben der vielfach gelobten Seite gibt es aber auch eine bösartige.
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