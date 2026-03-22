Wegen Krieg in Nahost: Urlaub wird zum Desaster

„Ich habe bei Kriegsausbruch eine Tour auf unserem Safariboot geleitet. Von unseren 24 Gästen sind 16 gestrandet, konnten nur mit großen Verspätungen und Umwegen nach Hause fliegen“, ist Männer bestürzt. Er blieb als Letzter auf der Tropeninsel zurück. „Meine Kollegin rotiert seither, um Flüge über alle möglichen Ausweichrouten oder Direktverbindungen zu horrenden Preisen zu organisieren. Es gibt viel zu wenige Flüge, und die sind meist direkt ausgebucht“, sagt Männer.