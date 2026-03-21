Hohe Spritpreise: United Airlines kürzen Flugplan

11 Milliarden Dollar mehr pro Jahr

Gleichzeitig betonte Kirby, dass sich die Lage auch weniger drastisch entwickeln könne. In den vergangenen Wochen habe sich der Preis für Kerosin jedoch mehr als verdoppelt. Auf dem aktuellen Niveau würde das für United zusätzliche Kosten von rund elf Milliarden Dollar pro Jahr bedeuten. Dennoch verfüge die Airline über ausreichend finanzielle Reserven und wolle weiterhin in ihre Zukunft investieren.