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Krieg im Iran

Dubai-Flüge ab Salzburg werden zum Glücksspiel

Salzburg
19.03.2026 08:00
Zwei Flüge nach Dubai sind in dieser Woche ausgefallen. Am Samstag soll allerdings wieder ...
Zwei Flüge nach Dubai sind in dieser Woche ausgefallen. Am Samstag soll allerdings wieder geflogen werden.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Seit Mitte Juli 2021 gibt es zahlreiche Direktflüge von Salzburg aus in die Vereinigten Arabischen Emirate. Derzeit entscheidet sich allerdings täglich neu, ob die für viele wichtige Verbindung von der Mozartstadt nach Dubai auch tatsächlich geflogen wird.

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Streiks, Kriege und Krisen machen dem Flughafen Salzburg das Leben schwer. So sind vergangene Woche 14 Lufthansa-Flüge ausgefallen. Gestern traf es die Verbindung von Salzburg nach Berlin, die wegen Streiks am dortigen Flughafen nicht geflogen wurde. Noch viel schlimmer betroffen sind aber die zahlreichen Verbindungen nach Nahost.

So gilt aktuell sowohl für Israel als auch für die Vereinigten Arabischen Emirate die höchste Reisewarnstufe 4. Dabei ist Dubai eine der wichtigsten Verbindungen für die Salzburger.

Beim Flughafen Salzburg ist auf „Krone“-Anfrage von einem „sehr sensiblen Luftraum im Nahen Osten“ die Rede. Denn dort kann es aktuell jederzeit zu kompletten Sperren kommen – etwa wenn Kampfdrohnen aufsteigen oder Bomben fallen.

Die Entscheidung darüber, ob generell geflogen wird, trifft dabei die jeweilige Fluglinie. So soll es nach gestrichenen Dubai-Flügen am Dienstag und heute bereits am Samstag wieder dorthin gehen. Tel Aviv ist erst ab dem 20. April wieder buchbar – allerdings ohne Garantie, dass dann auch wirklich geflogen wird.

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„Wir sind bereit und fertigen natürlich alle Flüge ab – auch aus Krisengebieten“, heißt es beim Salzburger Flughafen. „Ob diese kommen, entscheiden allerdings nicht wir.“ 

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