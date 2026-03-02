Flughafen Wien: Höhe der Dividende soll bleiben

Ein Rückblick auf das Jahr 2025 des Wiener Flughafens sieht durchwachsen aus. Beim Gewinn verzeichnete die Flughafen Wien AG einen Rückgang von über zehn Prozent. Der Airport-Vorstand will trotzdem an der bisherigen Dividendenhöhe festhalten, wie jetzt bekannt wurde.
Die Aktionäre der Wiener Flughafen AG, darunter das Land Niederösterreich und die Stadt Wien mit je 20 Prozent, sollen wie im Vorjahr 1,65 Euro pro Aktie ausgeschüttet bekommen. Wegen Abschreibungen durch den Stopp für den Bau einer dritten Start- und Landebahn sank der Gewinn 2025 auf 210 Mio. Euro, nach 240 Mio. Euro 2024, wie das börsennotierte Unternehmen am Montag mitteilte.
Iran-Krieg sorgt für Fragen beim Ergebnis
Bereits im Jänner hatte der Flughafen-Vorstand angekündigt, dass auch heuer der Nettogewinn wieder bei 210 Mio. Euro liegen sollte. Das entspricht einem Einbruch von 12,3 Prozent. Wegen des Iran-Kriegs steht hinter der Prognose allerdings ein Fragezeichen. Durch den Luftangriff der USA und Israels ist der Luftverkehr in der Nahostregion massiv gestört, zudem ist der Ölpreis deutlich gestiegen.
Verluste bei operativem Gewinn
2025 steigerte der Flughafen seinen Umsatz auf 1,129 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 7,2 Prozent verglichen mit 2024. Der operative Gewinn (EBIT) ging von 306 auf rund 280 Millionen Euro zurück.
30 Millionen Passagiere erwartet
Insgesamt sollen in diesem Jahr rund 330 Millionen Euro investiert werden. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Flughafen Wien mit rund 30 Millionen Passagieren am Standort Wien.
