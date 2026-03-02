Flughafen Wien: Höhe der Dividende soll bleiben

Iran-Krieg sorgt für Fragen beim Ergebnis

Bereits im Jänner hatte der Flughafen-Vorstand angekündigt, dass auch heuer der Nettogewinn wieder bei 210 Mio. Euro liegen sollte. Das entspricht einem Einbruch von 12,3 Prozent. Wegen des Iran-Kriegs steht hinter der Prognose allerdings ein Fragezeichen. Durch den Luftangriff der USA und Israels ist der Luftverkehr in der Nahostregion massiv gestört, zudem ist der Ölpreis deutlich gestiegen.