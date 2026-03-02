Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Gewinnrückgang

Flughafen Wien: Höhe der Dividende soll bleiben

Wirtschaft
02.03.2026 08:30
Der Nettogewinn des Flughafens sank 2025 von 240 auf 210 Mio. Euro.
Der Nettogewinn des Flughafens sank 2025 von 240 auf 210 Mio. Euro.(Bild: VIE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Rückblick auf das Jahr 2025 des Wiener Flughafens sieht durchwachsen aus. Beim Gewinn verzeichnete die Flughafen Wien AG einen Rückgang von über zehn Prozent. Der Airport-Vorstand will trotzdem an der bisherigen Dividendenhöhe festhalten, wie jetzt bekannt wurde.

0 Kommentare

Die Aktionäre der Wiener Flughafen AG, darunter das Land Niederösterreich und die Stadt Wien mit je 20 Prozent, sollen wie im Vorjahr 1,65 Euro pro Aktie ausgeschüttet bekommen. Wegen Abschreibungen durch den Stopp für den Bau einer dritten Start- und Landebahn sank der Gewinn 2025 auf 210 Mio. Euro, nach 240 Mio. Euro 2024, wie das börsennotierte Unternehmen am Montag mitteilte.

Iran-Krieg sorgt für Fragen beim Ergebnis
Bereits im Jänner hatte der Flughafen-Vorstand angekündigt, dass auch heuer der Nettogewinn wieder bei 210 Mio. Euro liegen sollte. Das entspricht einem Einbruch von 12,3 Prozent. Wegen des Iran-Kriegs steht hinter der Prognose allerdings ein Fragezeichen. Durch den Luftangriff der USA und Israels ist der Luftverkehr in der Nahostregion massiv gestört, zudem ist der Ölpreis deutlich gestiegen.

Lesen Sie auch:
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
20.02.2026
Mehr als 1 Milliarde
Flughafen Wien AG knackt Umsatzrekord
03.03.2025

Verluste bei operativem Gewinn
2025 steigerte der Flughafen seinen Umsatz auf 1,129 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 7,2 Prozent verglichen mit 2024. Der operative Gewinn (EBIT) ging von 306 auf rund 280 Millionen Euro zurück.

30 Millionen Passagiere erwartet
Insgesamt sollen in diesem Jahr rund 330 Millionen Euro investiert werden. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Flughafen Wien mit rund 30 Millionen Passagieren am Standort Wien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
02.03.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.890 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
394.598 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
126.210 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
4706 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3864 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
822 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Wirtschaft
Trotz Gewinnrückgang
Flughafen Wien: Höhe der Dividende soll bleiben
Fast bei 5.400 Dollar
Eskalation im Iran heizt Gold- und Ölpreise an
Krone Plus Logo
Neue AMS-Chefin:
„Das Wichtigste ist und bleibt eine Ausbildung“
Nahost-Krise
Ölpreis: OPEC-Staaten heben Fördermenge an
Es soll weitergehen
Rettung des Kasbergs: Zwischen Freude und Zweifel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf