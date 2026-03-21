Schwarz-rote Einheit für umstrittenes Doppelbudget

Mit Jörg Leichtfried (SPÖ) und Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) sitzen zwei Steirer in der Regierung. Die beiden Staatssekretäre ziehen im „Krone“-Gespräch Bilanz über ihr erstes Jahr, verteidigen das Doppelbudget und das Social-Media-Verbot für Kinder – und lassen mit zehn verhinderten Terroranschlägen aufhorchen.
Es war ein ziemlicher K(r)ampf, dass auch Steirer in der schwarz-rot-pinken Bundesregierung ihren Platz finden. Mit Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) und Jörg Leichtfried (SPÖ) haben es vor einem Jahr dann doch noch eine St. Bartholomäerin und ein Brucker auf die Regierungsbank geschafft: Eibinger-Miedl ist Staatssekretärin im Finanzministerium, Leichtfried Staatssekretär für Staatsschutz im Innenministerium.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.