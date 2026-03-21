Schwarz-rote Einheit für umstrittenes Doppelbudget

Es war ein ziemlicher K(r)ampf, dass auch Steirer in der schwarz-rot-pinken Bundesregierung ihren Platz finden. Mit Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) und Jörg Leichtfried (SPÖ) haben es vor einem Jahr dann doch noch eine St. Bartholomäerin und ein Brucker auf die Regierungsbank geschafft: Eibinger-Miedl ist Staatssekretärin im Finanzministerium, Leichtfried Staatssekretär für Staatsschutz im Innenministerium.