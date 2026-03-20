Antikes „Maschinengewehr“ feuerte wohl auf Pompeji

Pompeji ist vor allem für den verheerenden Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. bekannt – doch unter der Vulkanasche steckt ein noch älteres Geheimnis: An den Mauern der Stadt zeichnen sich Spuren intensiver Gefechte ab, die Forscher nun mit einer Art „antikem Maschinengewehr“ in Verbindung bringen. Wie konnte eine solch fortschrittliche Waffe schon vor fast 2200 Jahren eingesetzt werden?