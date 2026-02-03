Im historischen Pompeji soll Wein erzeugt werden

„Wir werden lokale Rebsorten aufwerten und die Schönheit der Vesuvlandschaft mit Archäologie verbinden. Es geht nicht nur um Produktion: Vorgesehen ist auch ein umfassendes gastronomisches Angebot mit Verkostungen und Küche für ein ganzheitliches Erlebnis“, kündigte Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida an. Er stellte das Projekt am Dienstag gemeinsam mit dem Direktor des archäologischen Parks, Gabriel Zuchtriegel, vor. Im Park können sich Besucherinnen und Besucher die Ausgrabungsstätte ansehen, die immer wieder Funde zutage bringt.