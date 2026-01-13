Einwohner von Pompeji badeten in Dreckwasser

Die Analysen zeigen einen klaren Wandel in der Wasserversorgung. Anfangs wurde stark mineralhaltiges Grundwasser aus bis zu 40 Meter tiefen Brunnen gefördert, vermutlich von Sklaven. Nach der Eingliederung ins Römische Reich und dem Bau eines Aquädukts um die Zeitenwende kam sauberes Wasser aus entfernten Karstquellen in die Stadt. Viele alte Brunnen wurden daraufhin aufgegeben, wie die Forschenden im Fachjournal „PNAS“ berichten.