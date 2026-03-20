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„Krone“-Noten

Dummer Ausschluss trübte die Topleistung

Red Bull Salzburg
20.03.2026 22:25
Anrie Chase (li.) glänzte über weite Strecken – dann flog er unnötigerweise vom Platz.
Anrie Chase (li.) glänzte über weite Strecken – dann flog er unnötigerweise vom Platz.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Christoph Nister und Sebastian Steinbichler

Der FC Red Bull Salzburg musste sich im Bundesliga-Gastspiel bei Meister Sturm Graz mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Anrie Chase feierte dabei seine Premiere in der Startformation der Bullen. Über weite Strecken wusste er zu überzeugen – bis er vom Platz flog. Das wirkte sich auch auf seine „Krone“-Note aus.

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Schlager 3
Das 1:1 „war abgefälscht“, erklärte er. Sonst tadellos.

Drexler 3
Ein unauffälliger Auftritt des Außenverteidigers.

Chase 3
Der Startelf-Debütant war lange top. Leistete sich kurz vor Schluss einen völlig unnötigen Platzverweis.

Schuster 4
Harmonierte gut mit Chase. War zweikampfstark und hatte Jatta im Griff.

Terzic 3
Grundsolide Vorstellung des Serben, der hinten nichts anbrennen ließ.

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20.03.2026

Bidstrup 4
Bissig, kämpferisch und mit vielen Ballgewinnen in der ersten Hälfte, in der er der beste Mann war. Baute danach aber etwas ab.

Diabate 3
Nicht so auffällig wie Bidstrup, defensiv aber gut.

Krätzig 3
Rückte diesmal ins Mittelfeld vor und machte seine Sache ordentlich.

Vertessen 4
Die Startelf-Rückkehr trug Früchte. Brach den Torbann sehenswert. Offen bleibt, ob sein Schuss gewollt oder als Flanke gedacht war.

Baidoo 2
Vergab eine Topchance. Darüber hinaus konnte er sich nur selten in Szene setzen.

Konate 2
Ihm fehlt neben dem Selbstvertrauen auch die nötige Leichtigkeit.

Kitano 2
Konnte als Joker keinerlei Akzente setzen.

Redzic 2
Siehe Kitano.

Yeo, Onisiwo 0

Trainer Beichler 3
Die Hereinnahme von Vertessen zahlte sich aus. Die Joker, die er (spät) brachte, hatten keinerlei positiven Einfluss auf das -Spiel.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

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