Dummer Ausschluss trübte die Topleistung

Der FC Red Bull Salzburg musste sich im Bundesliga-Gastspiel bei Meister Sturm Graz mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Anrie Chase feierte dabei seine Premiere in der Startformation der Bullen. Über weite Strecken wusste er zu überzeugen – bis er vom Platz flog. Das wirkte sich auch auf seine „Krone“-Note aus.
Schlager 3
Das 1:1 „war abgefälscht“, erklärte er. Sonst tadellos.
Drexler 3
Ein unauffälliger Auftritt des Außenverteidigers.
Chase 3
Der Startelf-Debütant war lange top. Leistete sich kurz vor Schluss einen völlig unnötigen Platzverweis.
Schuster 4
Harmonierte gut mit Chase. War zweikampfstark und hatte Jatta im Griff.
Terzic 3
Grundsolide Vorstellung des Serben, der hinten nichts anbrennen ließ.
Bidstrup 4
Bissig, kämpferisch und mit vielen Ballgewinnen in der ersten Hälfte, in der er der beste Mann war. Baute danach aber etwas ab.
Diabate 3
Nicht so auffällig wie Bidstrup, defensiv aber gut.
Krätzig 3
Rückte diesmal ins Mittelfeld vor und machte seine Sache ordentlich.
Vertessen 4
Die Startelf-Rückkehr trug Früchte. Brach den Torbann sehenswert. Offen bleibt, ob sein Schuss gewollt oder als Flanke gedacht war.
Baidoo 2
Vergab eine Topchance. Darüber hinaus konnte er sich nur selten in Szene setzen.
Konate 2
Ihm fehlt neben dem Selbstvertrauen auch die nötige Leichtigkeit.
Kitano 2
Konnte als Joker keinerlei Akzente setzen.
Redzic 2
Siehe Kitano.
Yeo, Onisiwo 0
Trainer Beichler 3
Die Hereinnahme von Vertessen zahlte sich aus. Die Joker, die er (spät) brachte, hatten keinerlei positiven Einfluss auf das -Spiel.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.