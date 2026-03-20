Dummer Ausschluss trübte die Topleistung

Der FC Red Bull Salzburg musste sich im Bundesliga-Gastspiel bei Meister Sturm Graz mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Anrie Chase feierte dabei seine Premiere in der Startformation der Bullen. Über weite Strecken wusste er zu überzeugen – bis er vom Platz flog. Das wirkte sich auch auf seine „Krone“-Note aus.