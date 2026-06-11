Ljubicic bald im Teamcamp ++ Knicks vor NBA-Titel

Dejan Ljubicic rückt für Christoph Baumgartner in den WM-Kader nach, die New York Knicks stehen unmittelbar vor dem NBA-Titel und Johan Eliasch muss seinen Platz an der FIS-Spitze räumen – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 11. Juni.