Zeitplan für Mondlandung der NASA wackelt erneut

Die Rückkehr von Astronauten auf den Mond könnte sich einem offiziellen Bericht zufolge wegen Problemen bei SpaceX beim Bau der Landefähre (Human Landing System, kurz HLS) weiter verzögern.
Das „Starship“-Programm liege seit der Auswahl durch die Raumfahrtbehörde NASA im Jahr 2021 bereits mindestens zwei Jahre hinter dem Zeitplan zurück, teilte der Generalinspekteur der US-Behörde am Dienstag mit.
Zwar halte die NASA offiziell an dem Zieljahr 2028 für die erste von zwei geplanten Landungen mit der SpaceX-Fähre „Starship HLS“ fest. Die noch ausstehenden Entwicklungsarbeiten bei dem Raumfahrtunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk sowie beim Konkurrenten Blue Origin von Jeff Bezos gefährdeten diesen Zeitplan jedoch.
Horizontale oder vertikal Landung?
Die Nutzung des „Starship“ von SpaceX als Mondlandefähre (Human Landing System), die horizontal oder vertikal auf dem Mond landen soll, ist zentraler Bestandteil des „Artemis“-Programms, um wieder Astronauten auf die Oberfläche des Erdtrabanten zu bringen.
Eine Stellungnahme von SpaceX oder Blue Origin lag zunächst nicht vor. Die NASA hatte im vergangenen Monat eine zusätzliche Testmission in das „Artemis“-Programm aufgenommen und technische Herausforderungen eingeräumt.
Wettlauf der Raumfahrtnationen
Schon seit Jahren gibt es einen neuen Wettlauf von Raumfahrtnationen zum Mond. Größter Konkurrent der USA ist China mit dem vorgegebenen Ziel, bis 2030 Menschen auf den Erdtrabanten zu bringen. Auch Russland will mit Menschen auf den Mond, hat aber mit Verzögerungen wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu kämpfen.
