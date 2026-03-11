Vorteilswelt
Zeitplan für Mondlandung der NASA wackelt erneut

Wissen
11.03.2026 11:10
Das Starship Human Landing System soll horizontal oder vertikal (das Bild zeigt eine ...
Das Starship Human Landing System soll horizontal oder vertikal (das Bild zeigt eine künstlerische Illustration) auf dem Mond landen.(Bild: NASA/SpaceX)



Die Rückkehr von Astronauten auf den Mond könnte sich einem offiziellen Bericht zufolge wegen Problemen bei SpaceX beim Bau der Landefähre (Human Landing System, kurz HLS) weiter verzögern.

Das „Starship“-Programm liege seit der Auswahl durch die Raumfahrtbehörde NASA im Jahr 2021 bereits mindestens zwei Jahre hinter dem Zeitplan zurück, teilte der Generalinspekteur der US-Behörde am Dienstag mit.

Zwar halte die NASA offiziell an dem Zieljahr 2028 für die erste von zwei geplanten Landungen mit der SpaceX-Fähre „Starship HLS“ fest. Die noch ausstehenden Entwicklungsarbeiten bei dem Raumfahrtunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk sowie beim Konkurrenten Blue Origin von Jeff Bezos gefährdeten diesen Zeitplan jedoch.

Horizontale oder vertikal Landung?
Die Nutzung des „Starship“ von SpaceX als Mondlandefähre (Human Landing System), die horizontal oder vertikal auf dem Mond landen soll, ist zentraler Bestandteil des „Artemis“-Programms, um wieder Astronauten auf die Oberfläche des Erdtrabanten zu bringen.

Lesen Sie auch:
Die NASA krempelt nun ihr „Artemis“-Mondprogramm komplett um. 
Nach Startproblemen
NASA schmeißt Plan für „Artemis“-Mondprogramm um
28.02.2026

Eine Stellungnahme von SpaceX oder Blue Origin lag zunächst nicht vor. Die NASA hatte im vergangenen Monat eine zusätzliche Testmission in das „Artemis“-Programm aufgenommen und technische Herausforderungen eingeräumt.

Wettlauf der Raumfahrtnationen
Schon seit Jahren gibt es einen neuen Wettlauf von Raumfahrtnationen zum Mond. Größter Konkurrent der USA ist China mit dem vorgegebenen Ziel, bis 2030 Menschen auf den Erdtrabanten zu bringen. Auch Russland will mit Menschen auf den Mond, hat aber mit Verzögerungen wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu kämpfen.

Wissen
11.03.2026 11:10
