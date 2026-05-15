Wie Tirol den „Wettlauf“ zur Zugspitze gewann

Wer erobert den Grenzberg Zugspitze mit einer ersten Seilbahn – Tirol oder die Bayern? Im Jahr 1926 – vor 100 Jahren – entschied die österreichische Seite den „Wettlauf“ für sich. Ein Blick auf die technische Pioniertat und die Erfolgsgeschichte.
Als am 5. Juli 1926 die erste Kabine der damals noch „Österreichischen Zugspitzbahn“ zum Gipfel schwebte, war dies ein technischer Meilenstein im Alpenraum. Sogar den damaligen Bundespräsidenten Michael Hainisch veranlasste diese Pioniertat zu einem Besuch.
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