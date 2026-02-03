NASA-Mondflug schon wieder in der Warteschleife

Erste Frau auf Mondmission braucht noch Geduld

„Artemis 2“ soll erstmals seit 1972 wieder Astronauten in Mondnähe bringen. Die rund zehntägige Mission sieht eine Umrundung des Mondes vor, jedoch keine Landung. An Bord der Orion-Kapsel sollen die US-Astronautin Christina Koch sowie ihre Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman gemeinsam mit dem kanadischen Raumfahrer Jeremy Hansen reisen. Koch wäre die erste Frau auf einer Mondmission der NASA, Glover der erste nicht-weiße Mensch und Hansen der erste Kanadier auf einem Flug Richtung Mond.