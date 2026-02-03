Vorteilswelt
Mission verschoben

NASA-Mondflug schon wieder in der Warteschleife

Wissen
03.02.2026 11:32
Bitte warten heißt es weiterhin für die Crew der „Artemis 2“-Mission.
Bitte warten heißt es weiterhin für die Crew der „Artemis 2"-Mission.(Bild: NASA/Joel Kowsky)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Rückkehr des Menschen zum Mond rückt erneut in die Ferne: Die NASA verschiebt den Start der bemannten „Artemis 2“-Mission abermals. Statt wie zuletzt geplant im Februar soll die Mondumrundung nun frühestens Anfang März beginnen – nach Problemen bei einem entscheidenden Bodentest. Damit verzögert sich die größte bemannte Annäherung an den Erdtrabanten seit mehr als fünf Jahrzehnten weiter.

Wie NASA-Chef Jared Isaacman nach einem sogenannten „Wet Dress Rehearsal“ in Cape Canaveral mitteilte, habe es beim Betanken der Rakete unter anderem wegen eines Lecks Unterbrechungen gegeben.

Auch Kälteprobleme bei Kameras und zeitweise ausgefallene Audioverbindungen trugen zur Entscheidung bei, den Februar-Start abzusagen. Als neues Startfenster peilt die US-Raumfahrtbehörde nun den März an, alternativ gäbe es noch eine Möglichkeit Anfang April.

Erste Frau auf Mondmission braucht noch Geduld
„Artemis 2“ soll erstmals seit 1972 wieder Astronauten in Mondnähe bringen. Die rund zehntägige Mission sieht eine Umrundung des Mondes vor, jedoch keine Landung. An Bord der Orion-Kapsel sollen die US-Astronautin Christina Koch sowie ihre Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman gemeinsam mit dem kanadischen Raumfahrer Jeremy Hansen reisen. Koch wäre die erste Frau auf einer Mondmission der NASA, Glover der erste nicht-weiße Mensch und Hansen der erste Kanadier auf einem Flug Richtung Mond.

Schrittweise zurück zur Mondlandung
Geflogen wird mit dem „Space Launch System“ von Florida aus. Auch europäische und österreichische Technologie ist beteiligt: Das von der ESA gelieferte „European Service Module“ stellt Antrieb, Energie und lebenserhaltende Systeme bereit, während heimische Unternehmen wie Magna, TTTech und Dewetron Komponenten für Rakete, Kommunikation und Messtechnik liefern.


Die Namen werden nach NASA-Angaben gesammelt und sollen auf einer Speicherkarte Teil der ...
krone.at fliegt mit
Schicken Sie Ihren Namen auf die Reise zum Mond
17.09.2025
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
16.01.2026

„Artemis 2“ ist Teil des seit 2017 laufenden Artemis-Programms, das nach mehreren Verschiebungen nun schrittweise zur ersten neuen bemannten Mondlandung führen soll. Diese ist derzeit für 2027 geplant. Der bislang letzte Mensch hatte den Mond im Dezember 1972 im Rahmen von „Apollo 17“ verlassen.

