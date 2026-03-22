Eine Entschuldigung, die nicht wirklich eine ist

Wahrscheinlich tut es Christopher Seiler wirklich leid, wahrscheinlich wollte er sich tatsächlich entschuldigen. Was ja an sich eine ehrenwerte Absicht wäre, gäbe es da nicht ein Haken.
Eine Entschuldigung ist halt nur dann ehrlich, wenn man sich dessen bewusst ist, wofür genau man sich entschuldigt. Das trifft auf Seiler wohl nicht zu, wenn er in seinem Video-Statement meint: „Es gab keine körperliche Gewalt.“
Wie bitte? Was soll es denn sonst sein, wenn man einer jungen Frau Kokain auf die Lippen schmiert? Nur ein „Fehler“, den man halt so macht, weil man auch nur ein Mensch ist?
Diese Meinung teilen übrigens erschreckend viele Fans und zollen Seiler für seine „Entschuldigung“ sogar Respekt. Es ist eben wie so oft: Theoretisch wird Gewalt gegen Frauen absolut verurteilt, in der Realität aber schnell zur Bagatelle.
Jemanden unter Drogen zu setzen, ist nicht einfach nur ein Fehler, kein Hoppala im Ausnahmezustand. Es ist eine mutmaßliche Straftat: Körperverletzung. Punkt. Noch dazu drängt sich die Frage auf, warum ein Mann einer Frau überhaupt enthemmende Drogen verpassen will ... (Das will man natürlich Seiler unterstellen, für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung).
Er betont, dass sein Weg ein steiniger sein werde und er alle Konsequenzen tragen werde – als ob es dazu eine Alternative gäbe. Von vielen wird er für diese demütige Bußfertigkeit gelobt.
Und doch scheint sie eher geschickt eingesetzte Schadensbegrenzung zu sein. Für eine ehrliche Entschuldigung hätte er die angezeigte Gewalt an der Frau beim Namen nennen müssen.
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