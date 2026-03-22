Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Eine Entschuldigung, die nicht wirklich eine ist

Kolumnen
22.03.2026 06:45
Sorgte mit seiner Reaktion auf Social Media für Aufsehen: Christopher Seiler
Sorgte mit seiner Reaktion auf Social Media für Aufsehen: Christopher Seiler(Bild: Screenshot/instagram.com/christophersailor)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
0 Kommentare

Wahrscheinlich tut es Christopher Seiler wirklich leid, wahrscheinlich wollte er sich tatsächlich entschuldigen. Was ja an sich eine ehrenwerte Absicht wäre, gäbe es da nicht ein Haken.

Eine Entschuldigung ist halt nur dann ehrlich, wenn man sich dessen bewusst ist, wofür genau man sich entschuldigt. Das trifft auf Seiler wohl nicht zu, wenn er in seinem Video-Statement meint: „Es gab keine körperliche Gewalt.“

Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)

Wie bitte? Was soll es denn sonst sein, wenn man einer jungen Frau Kokain auf die Lippen schmiert? Nur ein „Fehler“, den man halt so macht, weil man auch nur ein Mensch ist?

Diese Meinung teilen übrigens erschreckend viele Fans und zollen Seiler für seine „Entschuldigung“ sogar Respekt. Es ist eben wie so oft: Theoretisch wird Gewalt gegen Frauen absolut verurteilt, in der Realität aber schnell zur Bagatelle.

Lesen Sie auch:
Die beiden Moosburg-Konzerte von Seiler und Speer in Moosburg sollen trotz aktuellem Skandal ...
Krone Plus Logo
Kärntner Veranstalter:
„Kann Konzerte von Seiler & Speer nicht absagen“
21.03.2026
Pop-Ikone in Therapie
Seiler taucht unter – und sein Manager wieder auf
19.03.2026

Jemanden unter Drogen zu setzen, ist nicht einfach nur ein Fehler, kein Hoppala im Ausnahmezustand. Es ist eine mutmaßliche Straftat: Körperverletzung. Punkt. Noch dazu drängt sich die Frage auf, warum ein Mann einer Frau überhaupt enthemmende Drogen verpassen will ... (Das will man natürlich Seiler unterstellen, für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung).

Er betont, dass sein Weg ein steiniger sein werde und er alle Konsequenzen tragen werde – als ob es dazu eine Alternative gäbe. Von vielen wird er für diese demütige Bußfertigkeit gelobt.

Und doch scheint sie eher geschickt eingesetzte Schadensbegrenzung zu sein. Für eine ehrliche Entschuldigung hätte er die angezeigte Gewalt an der Frau beim Namen nennen müssen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
22.03.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
106.460 mal gelesen
Symbolbild.
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
91.450 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
89.328 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3235 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1846 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1022 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Und doch unser Krieg
„Krone“-Kommentar
Pyrrhussieg für Edtstadler
„Krone“-Kommentar
1986: „Die Welt steht auf kan Fall mehr lang“
„Krone“-Kommentar
Wie viel ist ihnen die Freiheit der Töchter wert?
Brüsseler Bürokraten
Hurra, EU! Auch beim Strom ist alles Marmelade
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf