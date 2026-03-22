Eine Entschuldigung, die nicht wirklich eine ist

Jemanden unter Drogen zu setzen, ist nicht einfach nur ein Fehler, kein Hoppala im Ausnahmezustand. Es ist eine mutmaßliche Straftat: Körperverletzung. Punkt. Noch dazu drängt sich die Frage auf, warum ein Mann einer Frau überhaupt enthemmende Drogen verpassen will ... (Das will man natürlich Seiler unterstellen, für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung).