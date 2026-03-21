„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an

Urteile folgen selten

Dazu postete sie ein Bild von ihrem Arm, der von einem Tattoo mit der Aufschrift „free“ geziert wird – im Hintergrund Meer, Palmen und ein Sonnenuntergang. Die Aussagen der Schauspielerin und Fernsehmoderatorin können von Fachleuten aus dem Gewaltschutz, zum Beispiel Beraterinnen, belegt werden. Diese weisen immer wieder darauf hin, dass Fälle selten angezeigt werden, etwa aus Scham oder Angst vor Konsequenzen bei finanzieller Abhängigkeit vom Partner. Zudem würden nur selten Urteile folgen, weil zum Beispiel Beweise fehlen.